470 200 Ausländer in Rheinland-Pfalz

Bad Ems Rund 470 200 Ausländer haben zum Jahreswechsel 2019/20 in Rheinland-Pfalz gelebt. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems etwa 17 500 mehr als ein Jahr zuvor. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung von rund 4,1 Millionen Einwohnern lag zum Jahreswechsel 2019/2020 bei 11,5 Prozent.



