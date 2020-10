472 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Eine Helferin steckt einen Rachenabstrich in ein Röhrchen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus in Rheinland-Pfalz hat sich am Samstag um 472 auf 20 559 erhöht, wie das Gesundheitsministerium mitteilte (Stand 12.25 Uhr). Aktuell sind 8134 Menschen in dem Land mit dem Virus infiziert, 12 140 gelten als genesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb unverändert bei 285. Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wurden 69 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon mussten 35 beatmet werden (Stand 13.30 Uhr).