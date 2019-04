später lesen 48-Jährige überweist 17 000 Euro an Liebes-Betrüger Teilen

Eine Frau ist auf einer Online-Partnerbörse einem Betrüger auf den Leim gegangen und hat so ihre gesamten Bar-Ersparnisse von 17 000 Euro verloren. Der Mann habe sich als US-Soldat im Auslandseinsatz ausgegeben, der 48-Jährigen die große Liebe vorgespielt und sie um finanzielle Unterstützung gebeten, teilte die Polizei in Landstuhl am Dienstag mit. dpa