CDU-Fraktionschef 49-Euro-Ticket werde Mobilität auf Land nicht verändern

Schnieder sagte weiter: „Da wird viel Geld in einen ÖPNV in Zentren gesteckt, in denen er eigentlich schon funktioniert.“ Außerdem gebe es in einigen Ländern Sondertarife, „das ist ein Flickenteppich“. Das 49-Euro-Ticket startet im Mai und wird ab April zum Verkauf stehen. Damit kann der Nahverkehr bundesweit genutzt werden. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo. Das Angebot soll an das 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer anknüpfen.