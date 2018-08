später lesen 49-Jähriger droht mit Kettensäge und schlägt Ex-Freundin Teilen

Mit einer Kettensäge hat ein betrunkener 49-Jähriger in Sohren (Rhein-Hunsrück-Kreis) in einem Haus sechs Menschen bedroht. Außerdem schlug er in der Nacht zu Sonntag der dort anwesenden Ex-Freundin mehrfach ins Gesicht und verletzte sie leicht, wie ein Polizeisprecher berichtete. dpa