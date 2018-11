später lesen 49-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle: kein Führerschein FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Ein 49-jähriger Autofahrer hat sich bei einer Verkehrskontrolle in Landstuhl eine Verfolgungsjagd mit den Beamten geliefert. Der Mann hatte am Donnerstag versucht, mit seinem Wagen vor der Kontrolle zu fliehen, wurde jedoch kurz darauf gestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. dpa