Bei dem Versuch, ein Feuer in einem Wohnhaus in Schönenberg-Kübelberg zu löschen, hat sich ein 49-Jähriger schwere Brandverletzungen zugezogen. Zehn weitere Bewohner hätten das Haus rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei am Freitag mit. dpa