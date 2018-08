später lesen 494 724 Übernachtungen in Jugendherbergen FOTO: Holger Hollemann FOTO: Holger Hollemann Teilen

494 724 Übernachtungen haben die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den ersten sechs Monaten dieses Jahres gezählt. Das waren 17 244 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Landesverband der Herbergen in Mainz mitteilte. dpa