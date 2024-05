Flucht 49.400 Menschen aus der Ukraine in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Asylsuchenden in Rheinland-Pfalz ging dagegen in den vergangenen sechs Wochen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - April bis Mitte Mai - zurück. Rund 1090 Asylbegehrende wurden in dem Zeitraum registriert. Das waren fast 200 weniger als im gleichen Zeitraum 2023. Derzeit sind dem Ministerium zufolge 3858 Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht. Diese seien damit zu rund 60 Prozent belegt.