4G-Abdeckung bei Bahnstrecken: Rheinland-Pfalz liegt hinten

Mainz In Rheinland-Pfalz ist jeder zehnte Schienenkilometer nicht mit schnellem mobilen 4G-Internet abgedeckt. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine FDP-Anfrage hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Deutschlandweit liegt die Quote bei rund 5 Prozent. In Berlin, Hamburg und Bremen sind die Zugreisenden am wenigsten von Funklöchern mit schnellem Netz betroffen. Nach Rheinland-Pfalz schneidet auch Baden-Württemberg mit einer Quote von 8,4 im Ranking schlecht ab.