50 000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Herold

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Diez Bei einem Brand einer Fachwerkscheune in Herold (Rhein-Lahn-Kreis) ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro entstanden. Personen seien zum Brandzeitpunkt am frühen Dienstagmorgen nicht in dem Gebäude gewesen, teilte die Polizei weiter mit.

