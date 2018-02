später lesen 50-Jährige soll Lebensgefährte erstochen haben Teilen

Eine 50-jährige Frau hat nach ersten Ermittlungen ihren Lebensgefährten in der Südwestpfalz mit einem Messer getötet. Der 57 Jahre alte Mann sei am Hals getroffen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die 30-jährige Tochter der mutmaßlichen Täterin soll dabei gewesen sein, ihr wird Beihilfe vorgeworfen. Beide Frauen wurden am Dienstag festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Der tote Mann war am Montagabend von alarmierten Einsatzkräften in seiner Wohnung in Thaleischweiler-Fröschen gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags. dpa