50-Jähriger bei Kletterunfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Mayen Ein 50 Jahre alter Mann hat am Sonntag bei einem Kletterunfall in der Klettergrube „Ettringer Lay“ schwere Verletzungen erlitten. Der Mann sei etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete ein Polizeisprecher in Mayen am Montag.

