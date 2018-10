500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft

Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag in Konz bei Trier entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle Sperrungen eine Stunde nach Beginn der Entschärfung wieder aufgehoben werden. dpa

Die Bombe sei abtransportiert worden. Die etwa 6600 Menschen, die während des Einsatzes des Kampfmittelräumdienstes ihre Häuser hatten verlassen müssen, konnten wieder zurück. Für die Entschärfung war ein Gebiet im Umkreis von 1000 Metern evakuiert worden.

Der Blindgänger war in der Nacht auf Donnerstag bei Bauarbeiten am Bahn-Stellwerk in Konz-Mitte gefunden worden. Die Zugstrecke in Richtung Perl im Saarland war gesperrt, Bahnreisende mussten auf Busse umsteigen.

