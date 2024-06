Musik 50.000 Tickets für Rock am Ring und Rock im Park verkauft

Am vergangenen Wochenende hatten jeweils rund 80.000 Menschen bei Rock am Ring am Nürburgring und Rock im Park gefeiert. Im kommenden Jahr sollen zur Jubiläumsausgabe rund 100 Bands und Musiker auf den Bühnen stehen - etwa 30 mehr als in diesem Jahr. 2025 feiert Rock am Ring 40-jähriges und Rock im Park 30-jähriges Jubiläum. Die Festivals sollen vom 6. bis zum 8. Juni stattfinden. Ein Wochenend-Ticket ohne Camping kostet zurzeit 199 Euro.