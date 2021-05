500.000 Euro Schaden durch Feuer in Großwäscherei

„Feuerwehr“ steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Pfaffen-Schwabenheim Bei einem Feuer in einer Großwäscherei in Pfaffen-Schwabenheim (Kreis Bad Kreuznach) ist ein geschätzter Schaden von einer halben Million Euro entstanden. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Brand war demnach am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien bereits Flammen aus dem Dach geschlagen. Das Gebäude sei schwer beschädigt worden, es bestehe Einsturzgefahr. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Wäscherei laut Polizei nicht in Betrieb und es hielten sich keine Menschen drinnen auf. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.