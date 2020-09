51 000 Beschäftigte in der Forst- und Holzbranche

Baumstämme auf einem Haufen in einer Waldlichtung. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Mainz Rund 51 000 Menschen arbeiten in Rheinland-Pfalz in der Forst- und Holzbranche. Dazu gehören nach Auskunft des Forstministeriums in Mainz mehr als 7000 Unternehmen. Die Branche erwirtschaftet jährliche Erlöse von fast zehn Milliarden Euro.

