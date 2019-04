später lesen 51-Jähriger getötet: Sohn unter Tatverdacht Teilen

Twittern

Teilen



Ein 51 Jahre alter Mann ist in Zweibrücken mutmaßlich von seinem Sohn getötet worden. Die Polizei fand das Opfer in der gemeinsamen Wohnung. Der 23-jährige Sohn wurde noch in der Nacht auf Freitag festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. dpa