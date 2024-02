Finanzen 519 Kommunen erhalten Verträge zur Entschuldung

Das Programm richtet sich an die Kommunen in Rheinland-Pfalz, die besonders viele Liquiditätskredite angesammelt haben. Ab einem Sockelbetrag will das Land die Hälfte der Liquiditätskredite entschulden, die darüber hinausgehen. Ab einem Spitzenbetrag übernimmt das Land jeden zusätzlichen Euro an Liquiditätskrediten.