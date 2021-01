Pandemie : 519 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet

519 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen am Sonntag gegenüber dem Vortag um 519 gestiegen. Damit lag die Summe der seit Beginn der Pandemie erfassten Fälle bei 74 440, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand: 11.10 Uhr). Die Zahl der gemeldeten Patienten, die im Zusammenhang mit der Virusinfektion starben, erhöhte sich um 10 auf 1476. Aktuell sind laut Behörden 17 682 Rheinland-Pfälzer infiziert; 55 282 gelten als genesen.