52 Jahre alter Biker kracht in Motorradfahrer und stirbt

Zwischen den Blaulichtern auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild.

Waldbreitbach Ein 52 Jahre alter Biker ist bei Waldbreitbach (Landkreis Neuwied) mit einem anderen Motorrad zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Mann war in einer Gruppe von mehreren Bikern unterwegs und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

