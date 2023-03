Trier : 54 Hinweise zu Mord in Bordell nach Aufruf in Fernsehsendung

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Trier Im Fall eines Mordes an einer Prostituierten in einem Trierer Bordell im Jahr 1994 sind nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ 54 Hinweise eingegangen. Sie werden nun im Rahmen der Ermittlungen abgearbeitet, wie der Sprecher der Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte.

Ob ein „heißer Treffer“ dabei sei, könne noch nicht gesagt werden.

Das 25 Jahre alte Opfer war demnach am Morgen des 2. Oktober 1994 tot in seinem Zimmer im Bordell „Eros-Center“ gefunden worden, wo es in der Nacht gearbeitet hatte. Die anschließende Obduktion der Leiche habe ergeben, dass die Frau „massive Gewalt gegen den Kopf und den Hals“ erlitten hatte, berichtete die Polizei. Der Täter konnte bis heute nicht ermittelt werden.

Die Ermittler hoffen nach der Ausstrahlung des Falls in der Sendung vom Mittwochabend auf neue Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des Täters führen.

