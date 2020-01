54-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Pirmasens Ein Autofahrer ist in Pirmasens unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet. Der 54-Jährige geriet dabei mit seinem Wagen in einen Graben und wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam in der Nacht auf Samstag in ein Krankenhaus.

