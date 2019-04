später lesen 54-jähriger Schwerverletzter bei Wohnungsbrand Teilen

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen hat ein 54 Jahre alter Mann eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei Frauen im Alter von 24 und 50 Jahren trugen bei dem Feuer am Dienstagabend leichte Rauchgasvergiftungen davon, wie die Polizei in Ludwigshafen am Mittwoch berichtete. dpa