55-Jähriger erleidet erhebliche Brandverletzungen

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild.

Edenkoben Beim Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) hat ein 55 Jahre alter Mann erhebliche Brandverletzungen erlitten. Der Bewohner der Brandwohnung sei in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen gebracht worden, teilte die Kriminalinspektion Landau am Freitag mit.

