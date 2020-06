55-Jähriger im Rhein vermisst: Großangelegte Suche

Eine Rettungsschwimmerin der DLRG steht vor dem Fenster eines Wachturms. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Hamm am Rhein Ein 55 Jahre alter Mann ist bei Hamm am Rhein verunglückt und von der Rheinströmung mitgerissen worden. Eine umfangreiche Suche mit mehreren Booten von Polizei, Feuerwehr und DLRG sowie mit zwei Hubschraubern blieb zunächst erfolglos, wie die Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen mitteilte.



Demnach hatten seine beiden Kinder noch versucht, dem 55-Jährigen zu helfen. Sie konnten aber nicht mehr verhindern, dass er flussabwärts trieb.