55-Jähriger mit Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Trier Ein vermeintlich bewaffneter 55-Jähriger hat in Trier einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin habe den Notruf gewählt und angegeben, dass sie in der Nähe einer Sparkasse einen Mann mit einem Revolver gesehen habe, teile die Polizei am Mittwoch mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa