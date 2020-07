55-Jähriger soll Ehefrau in geteilter Wohnung getötet haben

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Limburgerhof Ein 55 Jahre alter Mann soll in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) seine Frau in deren gemeinsamer Wohnung getötet haben. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag sagte, steht der Mann im Verdacht, seine Frau heimtückisch ermordet zu haben.

Ein Haftrichter erließ laut Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Untersuchungshaftbefehl. Als Haftgrund wird laut Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr angegeben.

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, fand ein Rettungsdienst die Frau in den frühen Morgenstunden des Donnerstags tot im Bett im Schlafzimmer der Wohnung. An ihrem Kopf waren demnach nach äußerlicher Begutachtung erhebliche Verletzungen sichtbar. Die Staatsanwaltschaft geht von stumpfer Gewalteinwirkung aus. Angaben zum mutmaßlichen Tatwerkzeug machte der Sprecher zunächst nicht.

Den Angaben zufolge hatte der 55-jährige Tatverdächtige noch selbst den Rettungsdienst alarmiert, weil er über eigenen Beschwerden klagte. Im Gespräch sei es dann auch um seine Ehefrau gegangen, die der Rettungsdienst schließlich tot im Schlafzimmer gefunden habe. Der Mann habe sich widerstandslos von der hinzugerufenen Polizei festnehmen lassen, hieß es.