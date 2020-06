55-Jähriger weiter im Rhein vermisst

Eine Rettungsschwimmerin der DLRG steht vor dem Fenster eines Wachturms. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Hamm am Rhein Nach einem Unfall bei Hamm am Rhein wird ein 55 Jahre alter Mann weiter im Rhein vermisst. Der Mann war am Sonntagnachmittag von der Strömung des Flusses mitgerissen worden. „Im Rahmen unserer Streife wird jetzt verstärkt nach ihm gesucht“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montagmorgen.



Eine umfangreiche Suchaktion mit mehreren Booten von Polizei, Feuerwehr und DLRG sowie mit zwei Hubschraubern war am späten Sonntagnachmittag eingestellt worden.