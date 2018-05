später lesen 55-Jähriger zieht bei Schlägerei in Regionalbahn Notbremse FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Bei einer Schlägerei in einer Regionalbahn auf dem Weg nach Saarbrücken hat ein 55-Jähriger die Notbremse gezogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren am Samstagabend zwei Männergruppen verbal und körperlich aneinander geraten. Der 55-Jährige habe sich dadurch genötigt gefühlt, wenige Meter vor dem Halt in St. Ingbert die Notbremse zu ziehen. Die Bundespolizei hat daraufhin Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen und dem Überschreiten von Gleisanlagen eingeleitet. dpa