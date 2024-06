Höchstberg 56-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 56 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Höchstberg (Landkreis Vulkaneifel) schwer verletzt worden. Bei Kranarbeiten stürzte bereits am Dienstag ein mit Fenstern beladenes Gestell auf den Arbeiter, wie die Polizei in Daun am Donnerstag mitteilte. Darunter wurde der 56-Jährige teilweise begraben.