56-Jähriger nach Zusammenstoß mit Radlader schwer verletzt

Ein Rettungswagen steht vor der Rettungsstelle eines Klinikums. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Linz am Rhein Ein Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) ist in Linz am Rhein von einem Radlader schwer verletzt worden. Der 37-jährige Fahrer sei am Dienstag auf einer Landstraße in eine Einmündung gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach übersah er den 56-Jährigen und stieß ihn mit der Frontgabel an. Der LBM-Mitarbeiter hockte zum Zeitpunkt des Unfalls für Mess- und Markierungsarbeiten in der Fußgängerfurt. Nach dem Zusammenstoß wurde er ins Krankenhaus gebracht.