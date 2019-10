56-jähriger Pfälzer nach Banküberfällen festgenommen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild.

Lohr am Main/Bruchmühlbach-Miesau Ein 56-jähriger Pfälzer soll zwei Banken in Unterfranken ausgeraubt haben. Der Mann aus Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) wurde am vergangenen Donnerstag von Spezialkräften in seinem Wohnort festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 56-Jährige stehe ihm Verdacht, Ende Juni mit einer Schreckschusspistole eine Bank in Lohr am Main (Kreis Main-Spessart) überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet zu haben. Ein zweiter Banküberfall Mitte Oktober in Klingenberg (Kreis Miltenberg) verlief den Angaben zufolge ähnlich. Auch in diesem Fall erbeutete der Täter mehrere Tausend Euro.