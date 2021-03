562 Neuinfektionen: Inzidenz knapp unter 100

Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben binnen 24 Stunden 562 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zudem starben drei weitere Menschen mit oder an dem Virus, wie das Landesuntersuchungsamt am Samstag mitteilte.

Die Inzidenz stieg landesweit auf 99,3.

Am höchsten war die Inzidenz, also die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100 000 Einwohner, im Landkreis Neuwied. Dort betrug der Wert 207,9. Auch im Landkreis Altenkirchen lag die Inzidenz mit 206,5 über der Marke von 200. Am niedrigsten war die Inzidenz mit einem Wert von 29,3 demnach im Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Pandemie 114 039 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Gesundheitsämter zählten insgesamt 3305 Todesfälle.