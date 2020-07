569 Projektstipendien an Künstler in Corona-Krise gegangen

Mainz In der Corona-Krise haben bislang 569 Künstler oder Ensembles eine finanzielle Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz in Form eines sogenannten Projektstipendiums erhalten. Das ist jeweils verbunden mit 2000 Euro, wie das Kulturministerium in Mainz am Donnerstag mitteilte.

Damit schüttete die Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur über diese Stipendien rund 1,14 Millionen Euro aus. Insgesamt stehen dafür dem Ministerium zufolge 7,5 Millionen bereit.