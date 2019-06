57-Jährige wegen Totschlags mit Küchenmesser vor Gericht

Die Fassade des Landgerichts in der Koblenzer Innenstadt. Foto: Fredrik von Erichsen/Archivbild.

Koblenz Wegen Totschlags mit einem gezackten Küchenmesser steht eine 57-jährige Frau von heute an vor dem Landgericht Koblenz. Laut Anklage soll sie am ersten Weihnachtsfeiertag 2018 in Höhr-Grenzhausen im Westerwald einen langjährigen Bekannten besucht und mit ihm eine bislang unbekannte Menge Alkohol getrunken haben.

Beide seien in Streit geraten, bis die 57-Jährige ihren Gastgeber erstochen habe. Zum Motiv der Auseinandersetzung machte eine Gerichtssprecherin vorerst keine Angaben.