Bundesliga : 6:2 gegen Mainz: Bayern grüßen wieder von ganz oben

München Der FC Bayern ist wieder eine Erfolgsmaschine. Auch ohne die Anführer Neuer und Müller gelingt ganz souverän der Sprung an die Tabellenspitze. Kann Union Berlin kontern?

Die Bayern-Welt ist wieder in Ordnung. Der aktuell von Sieg zu Sieg eilende Fußball-Serienmeister grüßt in der Bundesliga nach dem kraftvollen 6:2 (3:1) gegen einen sich vergeblich wehrenden FSV Mainz 05 wieder von ganz oben. Mit 25 Punkten zogen die in den Meistermodus zurückgekehrten Münchner in der Tabelle an Union Berlin (23) vorbei. Die Eisernen können den Bayern-Angriff allerdings am Sonntag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach gleich wieder kontern.