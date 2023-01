Gastbeitrag Malu Dreyer : 60 Jahre Élysée-Vertrag: Grundstein für eine historische Freundschaft

Der Élysée-Vertrag gilt 1963 als Neuanfang der deutsch-französischen Beziehungen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer beschreibt im Gastbeitrag, wie wichtig es war, dass aus erbitterten Feinden gute Freunde wurden.

Gerade einmal 18 Jahre nach Kriegsende, am 22. Januar 1963, besiegelten Deutschland und Frankreich im sogenannten „Élysée-Vertrag“ ihre künftige Zusammenarbeit. Dies war eine beeindruckende Versöhnungsgeste Frankreichs. Unser Nachbar hat uns damit die Chance gegeben, nach dem Menschheitsverbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands in die europäische Familie aufgenommen zu werden. De Gaulle und Adenauer legten mit diesem Vertrag den Grundstein für die historische Freundschaft zwischen zwei lange verfeindeten Nachbarn, die später zu den Gründernationen der heutigen Europäischen Union werden konnten.

Die Geschichte zwischen den beiden Ländern wurde lange als „Erbfeindschaft“ beschrieben. Die Kriege 1870/71 sowie 1914-18 und 1939-45 haben sich tief ins Gedächtnis der Menschen auf beiden Seiten der Grenze eingegraben. Diese Kriege sind bis heute ein mahnendes Beispiel. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sehen wir ja derzeit jeden Tag, wohin verblendeter Nationalismus auch in der Gegenwart noch führen kann. Andererseits hat das Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz in der Geschichte auch immer wieder französische Einflüsse erfahren, deren freiheitliches und demokratisches Gedankengut sich beispielsweise in der Mainzer Republik 1793 oder beim Hambacher Fest 1832 positiv niederschlugen.

Wenn wir an diesem 60. Jahrestag einen Moment innehalten, dann können wir uns diese historische Dimension vor Augen führen, die vom Élysée-Vertrag ausging. Wir in Rheinland-Pfalz sind stolz darauf, dass wir bereits ein Jahr zuvor, am 26. Juni 1962, mit unserem Partnerschaftsabkommen mit der heutigen Region Burgund-Franche-Comté Vorreiter waren.

Doch was hat der deutsch-französische Freundschaftsvertrag denn tatsächlich bewirkt? Nun, er hat zu einer engen Vernetzung geführt, denn er verpflichtet zu regelmäßigen politischen Konsultationen, insbesondere in der Außen-, Europa- und Verteidigungspolitik. Und er legt ein großes Augenmerk auf den Austausch in der Bildung und auf die Begegnung von jungen Menschen aus Deutschland und Frankreich. Viele Generationen haben dank des Deutsch-Französischen Jugendwerks ihr Nachbarland über ein Austauschprogramm kennen- und viele auch lieben gelernt. Der enge Austausch und das Wissen von- und übereinander war ein Hauptanliegen des Vertrages; die späteren Gründungen des gemeinsamen Fernsehsenders ARTE, der Deutsch-Französischen Hoch- und der AbiBac-Schule waren damit nur folgerichtig. Die Perspektive war also schon damals klar nach vorne und auf die europäische Einigung gerichtet.

Die deutsch-französische Zusammenarbeit wurde schnell zum Motor der Integration der europäischen Staaten auch aufgrund der Erfahrungen des Zusammenwirkens von französischem Zentralismus und deutschem Föderalismus. Für uns in Rheinland-Pfalz ist hier noch eine weitere Dimension wichtig: der gelebte Alltag mit den europäischen Nachbarn. Deshalb ist für uns die Weiterentwicklung der bisherigen bilateralen Rechtsgrundlage mit Frankreich, die am 22. Januar 2019 in den Aachener Vertrag mündete, ein bedeutender Schritt.

Dieser widmet der regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ein eigenes Kapitel mit einem eigenen Ausschuss für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit (AGZ). Die Herausforderungen in unserer Grenzregion sind noch immer zahlreich. Im Gesundheitswesen und im Gesundheitsschutz der Bevölkerung hat die Corona-Pandemie nur allzu deutlich gemacht, dass wir über staatliche Grenzen hinweg in einer gemeinsamen Region leben. Ich habe mich immer gegen Grenzschließungen ausgesprochen, weil wir alle nur im abgestimmten Zusammenwirken geeignete Maßnahmen treffen können, um das Virus einzudämmen und dabei gleichzeitig die Lebenswirklichkeit der Menschen auf ihrem Weg von oder zur Arbeit berücksichtigen müssen. Deswegen ist die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen so wichtig, ich wünsche mir, dass es zum Beispiel für die Krankenkassen bald keinen Unterschied mehr macht, ob jemand von Trier zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Saarbrücken oder nach Metz fährt. Bei der Kooperation auf der Schiene haben wir schon viel erreicht, ab Dezember 2024 werden wir einen umsteigefreien grenzüberschreitenden Schienenpersonennahverkehr anbieten.

In allen diesen Fragen stimmen wir uns eng mit unseren benachbarten Partnern ab, am Oberrhein und in der Großregion. Hier übernimmt Rheinland-Pfalz ab dem 31. Januar die Präsidentschaft.

Als Gipfel-Präsidentin will ich die Zusammenarbeit vorantreiben. So führen wir in Fragen einer zukunftsfähigen regionalen Energieversorgung mit unseren französischen, belgischen, luxemburgischen und saarländischen Partnern einen intensiven Austausch, um alternative Energiequellen und Versorgungswege zu erschließen, die uns eine nachhaltige und sichere Energieversorgung innerhalb der Großregion ermöglichen.

Wasserstoff wird dabei als Energieträger eine entscheidende Rolle zukommen. Ein Schwerpunkt wird der Ausbau eines grenzüberschreitenden Katastrophenschutzes, um geteilten Gefahrenlagen effektiv begegnen zu können und Bürgerinnen und Bürger im Grenzraum gemeinsam besser schützen zu können. Die Rückschau auf 60 Jahre Élysée-Vertrag zeigt, dass Frieden zwischen Feinden geschlossen wird und dass aus Feinden Freunde werden können. Das kann uns Mut machen im Blick auf die Situation in der Ukraine.