600 Menschen protestieren friedlich gegen Impfpflicht

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Saarbrücken 600 Menschen haben am Sonntag in Saarbrücken gegen die geplante Impfpflicht für Gesundheitspersonal protestiert. Die Versammlung sei angemeldet gewesen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Protest sei friedlich verlaufen, Hygieneschutzmaßnahmen seien eingehalten worden.

Es sei nur zu kleineren Verkehrsstörungen gekommen, weil die Gruppe durch einige Straßen rund um das Gesundheitsamt gezogen sei.

Am Freitag hatten Bundestag und Bundesrat für eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal gestimmt. Beschäftigte in Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken müssen nun bis Mitte März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind.

(dpa)