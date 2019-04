61-jähriger Mann stirbt bei Verkehrsunfall mit Lastwagen

Ein 61-Jähriger Autofahrer ist am Mittwoch im Landkreis Ahrweiler bei einem Verkehrsunfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Seine 57 Jahre alte Beifahrerin sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. dpa

Der Mann war auf einer Bundesstraße bei Kempenich auf gerader Strecke aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Lkw zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 61-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Beifahrerin wurde mit einen Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Straße war nach Polizeiangaben etwa vier Stunden komplett gesperrt.

