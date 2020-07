61-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Ein Blaulicht an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Arzfeld/Wittlich Ein 61 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Arzfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Freitag ums Leben gekommen. Der andere Fahrer wurde nach der Kollision der beiden Fahrzeuge auf der Bundesstraße 410 verletzt in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei in Wittlich mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa