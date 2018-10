später lesen 61-jähriger Winzer stirbt bei Unfall mit Vollernter Teilen

Ein 61-jähriger Winzer ist bei einem Unfall mit einem Traubenvollernter in Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) gestorben. Aus bisher nicht geklärter Ursache kippte die Maschine am Sonntag bei Lesearbeiten am Weinberg um, wie die Polizei mitteilte. dpa