später lesen 62-Jährige stirbt bei Autounfall Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Alzey-Worms ist am Montag eine 62-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 48-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt. Die 62-Jährige war am Montagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen auf einer Landstraße in Richtung Erbes-Büdesheim in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem entgegenkommenden Auto der 48-Jährigen zusammengeprallt. dpa