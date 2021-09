62-Jähriger Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Vorderweidenthal Beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto ist ein Motorradfahrer im Landkreis Südliche Weinstraße ums Leben gekommen. Der 62-Jährige war am Donnerstagnachmittag auf der L 493 von Vorderweidenthal in Richtung Silz unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve mit dem Pkw eines 86-Jährigen zusammenstieß, wie die Polizei in Landau mitteilte.

Die Ursache war zunächst unklar, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Gutachter beauftragt.