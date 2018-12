später lesen 63 Jahre alter Biker von Auto erfasst: Schwer verletzt FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) am ersten Weihnachtsfeiertag schwer verletzt worden. Der Mann habe ein Auto überholen wollen, das nach rechts abbog, als ihn ein anderer Wagen erfasste und zu Boden schleuderte, berichtete die Polizei in Neustadt an der Weinstraße am Mittwoch. dpa