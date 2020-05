6309 Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz: 22 weitere Infektionen

Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des Coronavirus (SARS-CoV-2). Foto: NIAID-RML/AP/dpa/Symbolbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben bislang 6309 Corona-Fälle gezählt. Das waren am Sonntag (Stand: 10.00 Uhr) 22 mehr als am Vortag. Weitere Todesopfer wurden im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 nicht festgestellt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Zahl der Todesfälle blieb konstant bei 195, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Mainz mitteilte.

Die meisten Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 wurden in der Landeshauptstadt Mainz (551, plus 5 im Vergleich zum Vortag) gezählt. Danach folgen der benachbarte Kreis Mainz-Bingen (406, plus 4) und der Westerwaldkreis (344, plus 1).

Bei den in den vergangenen zwei Wochen neu infizierten Menschen liegt der Kreis Alzey-Worms mit 19 Fällen pro 100 000 Einwohnern an der Spitze, vor der Stadt Mainz (17) und Kaiserslautern (16).