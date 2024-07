Soforthilfen 640.500 Euro Soforthilfe wegen Pfingsthochwasser ausgezahlt

Für die durch das Hochwasser an Pfingsten geschädigten Menschen hat die rheinland-pfälzische Landesregierung bislang Soforthilfen in Höhe von 645.000 Euro ausgezahlt. 510 Anträge seien dafür von Bürgerinnen und Bürgern eingereicht worden, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit.