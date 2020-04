66-Jähriger mit Baustellenschild attackiert

Gerolstein Ein 66-jähriger Mann ist in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) beim Versuch, einen Streit zu schlichten, mit einem Baustellenschild attackiert und dabei leicht verletzt worden. Der 40-jährige Täter wurde in der Nacht zu Mittwoch noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte.



