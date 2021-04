66 neue Corona-Fälle im Saarland

Eine Frau hält eine Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland haben die Gesundheitsbehörden binnen eines Tages weitere 66 Corona-Fälle registriert. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Sonntag mit (Stand 16.00 Uhr). Die landesweite Inzidenz, also die Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, lag bei 121,1 nach 125,0 am Vortag.

In den Regionen wies der Kreis Neunkirchen mit 160,7 die höchste Inzidenz auf, der Kreis St. Wendel mit 54,2 den niedrigsten.

Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht wurden, lag weiterhin bei 947. Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit insgesamt 33 614 Infektionen nachgewiesen. Derzeit sind den Angaben zufolge 2204 Menschen aktiv infiziert. 169 Patienten wurden in Krankenhäusern behandelt, davon 53 auf einer Intensivstation.