67-Jähriger in seiner Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Hahnstätten Unbekannte haben einen 67-Jährigen in seiner Wohnung in Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) überwältigt und ausgeraubt. Der Mann sei in der Nacht gefesselt und mit leichten Gesichtsverletzungen in seiner Wohnung gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

